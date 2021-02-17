على طريقة «لؤلؤ».. 5 أبراج تهتم بالموضة

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تتميز نساء بمهارات تنسيق ملابسها الخاصة، اختيار الاكسسوارات الملائمة، وجاء مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر مرجعا للعديد منهن لما يحويه من مشاهد خاصة بـ"مي" والتى حرصت أن ترتدي كافة الماركات العالمية، نظرًا لطبيعة الدور، وفي عالم الأبراج هناك مجموعة لديها حس فنى في تنسيق الأزياء، فهل إنت منهم؟.وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، نرصد أبراج تتابع الموضة.امرأة الثور لديها حس فنى، فيما يخص الملابس، تحرص طوال الوقت على الطلًة المميزة، كما تحرص على متابعة آخر أخبار الموضة.تتضمن أزياء امرأة الأسد العديد من التفاصيل المميزة عن غيرها، فهي تحرص على إتباع أحدث خطوط الموضة طوال الوقت واختيار ملابس تعبر عن شخصيتها، وليس لديها مانع في اختيار ألوان صاخبة.تتسم صاحبة البرج بالرغبة فى الحصول على أفضل الأزياء من خلال الدمج بين الأزياء العصرية والكلاسيكية في شكل يناسبها، فهي تخلق توازن في كل ما يخص حياتها.يعتبر من الأبراج المندفعة حتي في الشراء، صاحبة هذا البرج لا تتردد في اقتناء ما يعجبها من أشياء، فهي تكره الملل ودائمًا ما تعشق التجربة والألوان الجديدة.امرأة الجوزاء أنيقة وتعشق الموضة، وتحب تجربة الجديد سواء في الأزياء، لكن لا تحب المبالغة.