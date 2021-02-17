بنك مصر يحصد 50 جائزة ومركزًا متقدمًا تتويجًا لإنجازاته

حصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات: ففي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛ حصل بنك مصر على لقب "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة "البنك الأكثر تميزًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2020 " من مجلة انترناشونال إنفيستور، جائزة "بنك العام في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وجائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر-2020 من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية.وفي مجال إدارة صناديق أسواق النقد حصل بنك مصر هذا العام على جائزة "أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعامي 2020 و2021" من مجلة جلوبال فاينانس، وتعد هذه هي المرة الثالثة عشر التي يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس ؛ وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقرًا لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين، وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزًا من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، كما حصل البنك على جائزة "عملية العام "التوريق" – إفريقيا لعامي 2019 و2020" من مجلة ذا بانكر العالمية مؤسسة "فاينانشال تايمز".ونظرًا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ حصل بنك مصر على مركز متقدم على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب وتسويق القروض المشتركة، فقد أعلنت المؤسسة العالمية بلومبرج المتخصصة في مجال المال والبنوك إنه وفقًا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة لعام 2020 حصل بنك مصر على المركز الثاني كأفضل مسوق تمويلي وكأفضل مرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك ضمن بنوك اقليمية ودولية كبري بالقائمة، ويأتي ذلك التتويج بعد ان قام البنك بإتمام 29 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة اجمالية حوالى 8.9 مليار دولار (بما يعادل حوالي 136 مليار جم)، قام فيها البنك بدور المرتب الرئيسي، وكذلك اتمام 27 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 9.1 مليار دولار أمريكي (بما يعادل حوالي 142 مليار جم)، قام فيها البنك بدور مسوق التمويل من اجمالي العمليات التمويلية، ويعد هذا استمرارًا للإنجازات التي يقوم بها بنك مصر على مدار الـ 5 سنوات الماضية في ترتيب وتسويق القروض المشتركة.وتجدر الإشارة الى أن الترتيب الحاصل عليه بنك مصر هو عن دوره في القروض المشتركة، كمرتب رئيسي وكمسوق للقروض المشتركة وهي الأدوار الأساسية في القروض المشتركة والتي تعتمد على الدراسة والتسويق، وتعكس العلاقات الجيدة مع كلًا من العملاء التي يتم ترتيب القروض لها، وكذا البنوك التي يتم دعوتها للمشاركة في القروض، ويأتي ذلك التصنيف تتويجًا لدور البنك الحيوي في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل: قطاعات البترول، الكيماويات والبتروكيماويات، الاتصالات، الطاقة المتجددة، الحديد، والأنشطة العقارية، مما يؤكد على دور بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك مصري في تمويل المشروعات الكبرى لعامي 2019 و2020" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.وفي مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر في الحصول على العديد من الجوائز منها؛ جائزة "عملية العام (التمويل الإسلامي) إفريقيا – 2020" من مجلة ذا بانكر العالمية مؤسسة "فاينانشيال تايمز“، وكذلك "جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر للأعوام 2019 و2020" من مجلة إنترناشيونال بيزنس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر لعامي 2019 و2020" من مجلة جلوبال بانكينجآند فاينانس ريفيو، وجائزة "أفضل بنك مقدم للخدمات المصرفية الإسلامية - مصر 2020"من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس.هذا وقد حاز بنك مصر مؤخرًا على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر " من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019 و2020، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2019 و2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما فاز البنك بجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر لعامي 2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو،وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية –مصر 2020 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي و"جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للعام 2020 في منطقة الشرق الأوسط" من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية.وفي مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية؛ فقد حصل البنك على جائزة "البنك الأسرع نموًا في تمويل التجارة – مصر" للأعوام 2018 و2019 و2020، وجائزة "البنك الأسرع نموًا في إدارة النقد – مصر" لعامي 2018 و2020 من مجلة جلوبال بانكينجآند فاينانس ريفيو، كذلك حصل البنك على "التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة على مستوى مصر وإفريقيا 2020"، و"التصنيف الأول كـرائد للسوق المصرية 2020" في استقصاء تمويل التجارة من مجلة يوروموني.بالإضافة إلى ذلك فقد حصل البنك على جائزة "افضل بنك في تمويل التجارة – مصر 2020"، وجائزة "افضل بنك في إدارة النقد – مصر 2020" من مجلة اۤسيانبانكينجآند فاينانس، كما حصل البنك مؤخرا على التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة للمؤسسات غير المالية على مستوى مصر وإفريقياللعام 2020، وذلك في استقصاء إدارة الحلول النقدية للشركات لمجلة "يورموني" العالمية؛ وتعد هذه السنة الثانية التي يحصل فيها البنك على نفس التصنيف وذلك بالنسبة لمصر.كما حصد بنك مصر مؤخرًا 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية في مجال قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية وهم: "أفضل بنك في إدارة الخزانة"، "أفضل بنك في إدارة السيولة"، "أفضل بنك في أدوات الدخل الثابت"، "أفضل بنك في استبدال العملات الأجنبية"، و"أفضل بنك مقدم للسيولة في مجال استبدال العملات الأجنبية" وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021".الجدير بالذكر أن هذه الجوائز تمنح للبنك الفائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك بموجب أدائه، هذا وقد جاءت التقييمات الخاصة بالفوز استنادًا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، حيث تقوم مجلة ذا يوروبيان البريطانية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة.وتوجت جوائز مجلة ذا يوربيان البريطانية لبنك مصر مجهودات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية في الفترة الأخيرة، حيث يلعب قطاع الخزانة في بنك مصر دورًا مهمًا في إدارة السيولة من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، واستثمار الفائض لتعظيم العوائد، وإدارة مستويات المخاطر وعلاوة على ذلك يقدم القطاع حلولًا متخصصة، لا تقتصر على المنتجات والخدمات، وذلك باستخدام أدوات مالية وهندسية مختلفة كما أنه من أفضل المتعاملين النشطين في تغطية إصدارات وزارة المالية لخدمة الدين العام، والحفاظ على مكانة عالية في السوق الثانوي، كما يقدم قطاع الأموال لعملائه بقطاعي التجزئة والشركات خدمات إدارة النقد على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك تمويل الأعمال التجارية وعمليات الاستبدال للعملات المختلفة، كما أن بنك مصر يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التي تدعم العملاء في تحقيق أهدافهم خارجيًا، هذا وقد حقق بنك مصر صيتًا واسعًا باعتباره الأفضل في تقديم خدمات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية على مستوى عالمي، وذلك بابتكار حلول من شأنها توفير الوقت وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة.وحصل بنك مصر مؤخرًا في مجال الموارد البشرية على جائزة "البنك الأفضل استراتيجية في مجال الموارد البشرية - مصر لعام 2020"، وذلك من مجلة ذا ديجيتال بانكروتوجت المؤسسة جهود البنك في هذا المجال، حيث يؤمن البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة القطاع المصرفي المصري تكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم، هذا ويولي البنك أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية بدايةً من ممارسات التوظيف العادلة وإتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع العاملين، كما يحظر بنك مصرالتمييز على أساس العرق أوالدين أوالمعتقدات السياسية أوالنوع أوعلى أي أساس آخر، كما يحترم بنك مصرالحق في الانضمام إلى الاتحادات العمالية، ويتبنى بنك مصر برنامج تدريبي مميز لتأهيل موظفيه على القدرات المناسبة لطبيعة عملهم.كما حصد البنك تصنيف متقدم في قائمة التصنيف العالمي لأفضل 1000 بنك في العالم وذلك من مجلة ذا بانكر العالمية – مؤسسة "فاينانشال تايمز"، بالإضافة الى ذلك حصل البنك على عدة جوائز من مجلة جلوبال براندز وهى؛جائزة "أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية – مصر 2020"،وجائزة "أفضل علامة تجارية لخدمة العملاء – مصر 2020"، وجائزة "أفضل علامة تجارية للشركات – مصرلعامي 2019 و2020" من مجلة جلوبال براندزوجائزة "أفضل علامة تجارية مصرفية للعام – مصر 2020" من مجلة جلوبال بانكينجآند فاينانس ريفيو، إلى جانب حصوله على جائزة "بنك العام في الابتكار الرقمي – في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة "البنك الاكثر ابتكاراَ– مصر 2021" من مجلة انترناشيونال انفيستور بالإضافة الى حصوله على جائزتي "البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا - مصر 2020"،و"البنك الأسرع نموًا في المعاملات المصرفية- مصر 2020" من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس، كذلك حصل بنك مصر على جائزة "أفضل بنك محلي على المستوى الإقليمي ضمن مبادرة الحزام والطريق" (الشرق الأوسط وافريقيا) لعام 2020 للعام الثالث على التوالي من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية، جائزة "أفضل علامة تجارية -2020 في اسيا ودول مجلس التعاون الخليجي" من مجلة آسيا وان.كما تم تكريم محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن مجهوداته المبذولة في الفترة السابقة منها؛ جائزة "فخر العرب 2020 "فئة القيادة المصرفية المتميزة، والتي يتم منحها للشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد والتنمية الشاملة. وجاء التكريم في إطار فعاليات الاحتفال الذي اقامته أكاديمية جوائز التميّز – دبي، لاختيار الشخصيات الأكثر تميزًا بغرض دعم جهود المتميزين وتقدير أصحاب المبادرات والإنجازات التي تحدث فرقًا في حياة الأفراد، حيث يتم اختيار المرشحون ضمن القائمة وفقًا لمعايير عدة من أهمها؛ قياس مدى تأثيرهم في مجتمعاتهم، القوة الايجابية، ومدى المساهمة في تحقيق الأهداف على مستوى الدولة والمجتمع.كما اختارته الأمانة العامة لجائزة "أفضل العرب" ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي لعام 2020، للمرة الثالثة، هذا وقد تم تكريم الإتربى ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي عام 2020، في إطار فعاليات الاحتفال الافتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس الذي اقامته الأمانة العامة للجائزة، حيث يتم منح الجائزة للشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد والتنمية الشاملة، هذا وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الرؤساء التنفيذيون العرب الذين شكلت تجربتهم الادارية منعطفًا في مسيرة الحياة وكانت الاكثر تأثيرًا في الاقتصاد، وحركة التقدم والتنمية الشاملة.كما اختارته مجلة آسيا وان كأفضل شخصية قيادية لعام 2020 في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.