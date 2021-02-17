هند رشاد: نحتاج لحوار مجتمعي للوقوف على أزمة الزيادة السكانية

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر في أكثر من تعقيب له على هامش افتتاحه عدد من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، من الزيادة السكانية وأزماتها، مؤكدا أن "النمو السكاني أمن قومى"، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك رؤى جديدة وحلول لمواجهة الأزمة.وأضافت رشاد، في بيان، أن الزيادة السكانية تحتاج لمتطلبات هائلة لن تستطيع الدولة تلبيتها فى الوقت الحالى، وهو ما أكده الرئيس، قائلة: "يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي متمثل من طوائف المجتمع ويشمل جميع الفئات من المثقفين والكتاب والإعلاميين والخبراء وممثلي وزارات المعنية ويخرج بدراسة حول معالجة الأزمة وكيفية التصدى لها".وأشارت إلى أنه يجب أن يتكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة يدا واحدة ومساندة الدولة وهو ما أكده الرئيس قائلا: "أن قضايا مصر ليست حرية رأى وحرية تعبير فقط، ومش النظام السياسي بس.. القضايا هى دى هتحلوها إزاى"، فى إشارة إلى مشكلة الزيادة السكانية التى تؤرق الدولة المصرية، مضيفة أن يجب الاستعانة بتجارب الدول الأخرى نحو مواجهة الزيادة السكانية ونتائجها.