الأنبا مارك يترأس صلوات التسبحة بكنيسة سان جورج

ترأس الأنبا مارك، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس وشمال فرنسا، مساء اليوم، صلوات تسبحة منتصف الليل بكنيسة سان جورج شمال فرنسا.شارك بالحضور في صلوات التسبحة كهنة الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة والأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.