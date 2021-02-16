الأنبا إسحق يهنئ الأقباط بعيد دخول المسيح الهيكل

تقدم الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، برسالة نهمئة للأقباط، بمناسبة تذكار عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل.وقال نيافته برسالته "يسرني أن اهنئكم بمناسبة عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، متنميًا لكم البركة بجميع أيامكم ".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.