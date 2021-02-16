العراق: زيارة بابا الفاتيكان قائمة في موعدها

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن زيارة بابا الفاتيكان ما تزال قائمة في موعدها المحدد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف في بيان له، إن "زيارة قداسة البابا فرنسيس الأول ما تزال قائمة في موعدها وستكون تاريخيّة".وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، لسفير الفاتيكان في بغداد ميتجا لسكوفر، أن زيارة البابا ستسهم بترسيخ الاستقرار.