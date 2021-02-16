السيطرة على حريق بـ«قش القصب» في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الإتربي، على حريق نشب في قش القصب في الزراعات بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بسبب حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق في قش القصب بالزراعات بمنطقة شركة السكر.وانتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية، برئاسة الرائد رامي إيهاب، والنقيب جمال الشافعي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، فيما قد تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الزراعات والمنازل، بسبب شدة الرياح وحالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.