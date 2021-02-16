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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موقع حجز تحليل كورونا PCR إلكترونياً للسفر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:28 م
كورونا
كورونا
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يبحث المواطنون عن موقع حجز تحليل كورونا للسفر، حيث أطلقت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا تم تجهيزه للراغبين في إجراء اختبارات فيروس كورونا لحجز موعد لإجراء الاختبار.

موقع حجز تحليل كورونا للسفر

وينشر «الدستور» موقع حجز تحليل كورونا للسفر تسيهلا على المواطنين وسرعة آداء تحليل كورونا دون انتشار العدوى بين المواطنين.

يمكن للمواطنين الراغبين في إجراء تحليل فيروس كورونا حجز موعد من خلال الموقع من هنا

وستظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر.

وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

كيفية حجز موعد تحليل pcr


وينشر «الدستور» كيفية حجز موعد تحليل pcr ؛ تسيهلا على المواطنين وسرعة آداء التحليل دون انتشار العدوى بين المواطنين وعن طريق كيفية حجز موعد تحليل pcr سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا.

حيث يتطلب لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد إحضار أصل جواز السفر، وأصل بطاقة الرقم القومي، ويمكنك حجز الموعد عن طريق اختيار تاريخ التحليل، وعدد المسافرين، وجهة السفر، ومكان الفحص، ثم تحديد موعد إجراء الفحص، والذي يختلف باختلاف جهة عمل الفحص.


معامل وزارة الصحة المتاحة لتحليل PCR


قامت وزارة الصحة بنشر المعامل المتاحة بجميع محافظات مصر والتي يبلغ عددها 23 معملا بالجمهورية إلى جانب المعامل المركزية بالقاهرة لإصدار تحاليل PCR.

قائمة المعامل المركزية بالمحافظات التي تختص بتحليل pcr:


محافظة القاهرة: حميات العباسية.
محافظة الجيزة: مستشفى حميات إمبابة.
محافظة الاسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية.
محافظة البحر الأحمر: المعمل المشترك بالغردقة.
محافظة جنوب سيناء 1: مستشفي شرم الشيخ الدولي.
محافظة جنوب سيناء 2: الطور العام بمحافظة جنوب سيناء.
محافظة الإسماعيلية: مستشفى حميات الإسماعيلية.

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محافظة الشرقية: المعمل المشترك.
محافظة أسوان: مستشفى حميات أسوان.
محافظة الفيوم: مستشفى الفيوم العام.
محافظة المنوفية: مستشفى حميات شبين الكوم.
محافظة القليوبية: مستشفى حميات بنها.
محافظة المنيا: مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.
محافظة أسيوط: مستشفى صدر أسيوط الوليدية.
محافظة الأقصر: مستشفى حميات الأقصر.
محافظة البحيرة: المعمل المشترك بدمنهور.
محافظة الغربية: مستشفى حميات طنطا.
محافظة الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولى.
محافظة سوهاج: مستشفى أخميم المركزى.
محافظة بورسعيد: مستشفى حميات بورسعيد.
محافظة دمياط: مستشفى حميات دمياط.
محافظة قنا: مستشفى حميات قنا.
محافظة كفر الشيخ: مستشفى الزعفرانة.
محافظة مرسى مطروح: مستشفى النجيلة.

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