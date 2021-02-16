قناة مودي كيدز

تعتبر قناة مودي كيدز من القنوات المتخصصة في عرض برامج ترفيهية وأفلام كرتونية خاصة بالأطفال، كما يحب مشاهدتها الشباب والكبار فهي تعرض برامج تحتوي على مجموعة متطورة من الرسوم المتحركة التي ينجذب لها الأطفال، واستطاعت القناة في وقت بسيطة تحصل على شهرة كبيرة جدًا في كثير من الدول التي تقوم ببث القناة على القمر الصناعي النايل سات، ومؤخرًا حدث تحديث بسيط في تردد القناة وتم تغيره، كما أن القناة لا تحتاج إلى دفع أي رسوم شهرية أو سنوية ويتم الاستمتاع بمشاهدة برامجها وأفلامها مجانًا، تتميز القناة عنها غيرها من قنوات الأطفال بجودتها العالية وعرضها للأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال والتي يتم عرضها على مدار اليوم.



تردد قناة مودي كيدز 2021



وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه عن اليوم الثلاثاء 16-2-2021 تردد قناة مودي كيدز 2021، وتستحوذ قنوات الأطفال على اهتمام كبير من المواطنين وتحظى بمشاهدة عالية حيث يحبها الأطفال لأنها تبث محتوي يتناسب مع جميع أعمارهم وبلغات مختلفة مما تثير إعجابهم ويشاهدونها بشكل مستمر.



تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 القمر الصناعي لتنزيل القناة.. نايل سات وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه عن اليوم الثلاثاء 16-2-2021 تردد قناة مودي كيدز 2021، وتستحوذ قنوات الأطفال على اهتمام كبير من المواطنين وتحظى بمشاهدة عالية حيث يحبها الأطفال لأنها تبث محتوي يتناسب مع جميع أعمارهم وبلغات مختلفة مما تثير إعجابهم ويشاهدونها بشكل مستمر.



التردد: 11603 - 11602.

الاستقطاب: أفقي 43.

معدل الترميز: 27500.









وتستهدف القناة أصحاب العقول الصغيرة، يتم بث القناة على النايل سات وهذا جعلها أكثر انتشارًا ويحب مشاهدتها عدد كبير من الأطفال، كما أنها تعمل على تقديم برامج كثيرة ترفيهية يحبها الأطفال ويقضون أمتع أوقاتهم أمام مشاهدة برامجها الممتعة، ولكن هناك العديد من الأجهزة التي انقطه عنها بث القناة وتحتاج إلى تحديد التردد القديم إلى تردد جديدة، وهذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة وسوف نساعدكم أن تحصلوا عليه.