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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:31 م
قناة مودي كيدز
قناة مودي كيدز
الدستور
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تصدر تردد قناة مودي كيدز 2021 محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث يشهد العالم حالة من الركود في جميع المجالات والمكوث في المنزل فترات اطول ويرجع ذلك لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ"كوفيد19-".

وتستهدف القناة أصحاب العقول الصغيرة، يتم بث القناة على النايل سات وهذا جعلها أكثر انتشارًا ويحب مشاهدتها عدد كبير من الأطفال، كما أنها تعمل على تقديم برامج كثيرة ترفيهية يحبها الأطفال ويقضون أمتع أوقاتهم أمام مشاهدة برامجها الممتعة، ولكن هناك العديد من الأجهزة التي انقطه عنها بث القناة وتحتاج إلى تحديد التردد القديم إلى تردد جديدة، وهذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة وسوف نساعدكم أن تحصلوا عليه.

قناة مودي كيدز

تعتبر قناة مودي كيدز من القنوات المتخصصة في عرض برامج ترفيهية وأفلام كرتونية خاصة بالأطفال، كما يحب مشاهدتها الشباب والكبار فهي تعرض برامج تحتوي على مجموعة متطورة من الرسوم المتحركة التي ينجذب لها الأطفال، واستطاعت القناة في وقت بسيطة تحصل على شهرة كبيرة جدًا في كثير من الدول التي تقوم ببث القناة على القمر الصناعي النايل سات، ومؤخرًا حدث تحديث بسيط في تردد القناة وتم تغيره، كما أن القناة لا تحتاج إلى دفع أي رسوم شهرية أو سنوية ويتم الاستمتاع بمشاهدة برامجها وأفلامها مجانًا، تتميز القناة عنها غيرها من قنوات الأطفال بجودتها العالية وعرضها للأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال والتي يتم عرضها على مدار اليوم.

تردد قناة مودي كيدز 2021


وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه عن اليوم الثلاثاء 16-2-2021 تردد قناة مودي كيدز 2021، وتستحوذ قنوات الأطفال على اهتمام كبير من المواطنين وتحظى بمشاهدة عالية حيث يحبها الأطفال لأنها تبث محتوي يتناسب مع جميع أعمارهم وبلغات مختلفة مما تثير إعجابهم ويشاهدونها بشكل مستمر.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

القمر الصناعي لتنزيل القناة.. نايل سات


التردد: 11603 - 11602.
الاستقطاب: أفقي 43.
معدل الترميز: 27500.


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