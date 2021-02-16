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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أفضل دعاء عند نزول المطر للرزق وأدعية الرعد والبرق والرياح

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:30 م
دعاء المطر
دعاء المطر
عبدالله هشام
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يحرص المسلمون حول العالم على الدعاء عند نزول المطر والبرق والرعد امتثالا للسنة النبوية المطهرة بالتزامن مع تعرض البلاد إلى موجة باردة وسقوط أمطار على أغلب المناطق في ساعات الصباح الأولى في أغلب محافظات مصر، ما جعلنا نرصد أفضل الأدعية المستجابة عند نزول المطر والرعد والبرق ونشاط الرياح.    

دعاء نزول المطر

ومما ورد في السنة النبوية عن فضل الدعاء عند نزول المطر ما رواه الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها".

الدعاء المستحب عن سقوط المطر

ومن الدعاء المستحب عن سقوط المطر "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا واعفو عنا وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة واغفر لنا وارض عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يارب".

"يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون".

وورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم أيضًا، "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، ومن دعاء هطول المطر قول "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا"

دعاء سقوط المطر الشديد

ومن الدعاء المستحب عند سقوط المطر الشديد "اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة".

دعاء الرياح

ومن الدعاء المستحب عن هبوب الرياح "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه".

دعاء الرعد والبرق

ومما ورد في الدعاء عن سماع صوت الرعد والبرق "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به). (اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا".

"اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي وأجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيبًا. اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار".

سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

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