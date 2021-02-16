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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتاة 13 عامًا تعول أسرتها بالعمل على تروسكيل بالفيوم (فيديو)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:42 م
فتاة التروسكيل
فتاة التروسكيل
الفيوم - زينب علاء
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تعول الفتاة شهد عصام الغرقاوي، تبلغ من العمر 13 عاما، وتسكن بقرية الجمهورية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، أسرتها بالعمل على تروسيكل.

تقول "شهد" لـ"الدستور" إنها لم تستكمل تعليمها، حيث خرجت من الصف السادس الابتدائي، لمساعدة والدها المريض، حيث أن حياتهم البسيطة اضطرتهم لذلك، قائلة: "بطلع من الصبح أحمل خضار وأبيعه على التروسيكل".

وتضيف: لدي 3 أشقاء، بنتين وولد، جميعهم لا يعملون، حيث أن أخوتي على باب الله يعملون باليومية، ووالدي توفى من شهر بسكتة قلبية، فقررت أن أكمل شغلي لأن المسؤولية كثرت، ووالدتي مريضة بشلل نصفي، مشيرًا إلى أن قيام أحد الأشخاص بمساعدتهم وتوصيل استغاثتهم.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات عاجلة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لنقل والدة الطفلة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى وعلاجها على نفقة الدولة، وبالفعل توجهت سيارة إسعاف مجهزة إلى منزل السيدة المريضة اليوم، وتم نقلها لتلقى العلاج، ومتابعة حالتها بشكل دقيق وفق تأكيدات الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة عبر الصفحة الرسمية.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمساهمة فى سداد ديون الأسرة واستقدام تروسيكل وإقامة مشروع متناهى الصغر للأسرة يدر عليها دخلا شهريا، كما وجه الرئيس بدراسة إلحاق الطفلة بالتعليم المجتمعى وتوفير كرسى متحرك للأم المريضة بعد تعافيها.

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