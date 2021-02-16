تسيير دوريات أمريكية على الحدود التركية في سوريا

شهدت بلدة صور الواقعة بريف دير الزور الشمالي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بين قيادة مجلس دير الزور العسكري من جانب، وممثلين عن قوات التحالف الدولي، بغية مناقشة الوضع الأمني في المنطقة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وفي هذا السياق، رصد المرصد السوري دوريات أمريكية مكثفة في منطقة المالكية (ديريك) بريف الحسكة، حيث تجولت عند الحدود مع تركيا قرب منطقة عين ديوار، وسط تحليق لمروحيات أمريكية في الأجواء.ونشر المرصد السوري، قبل 3 أيام، أن القوات الأمريكية سيّرت دورية عسكرية في ريف الحسكة، تتألف من 4 مدرعات، انطلقت من بلدة المالكية وتوجهت نحو ريفها الغربي ومن ثم إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق.كما تجولت 4 عربات مصفحة لـ"التحالف الدولي" في ريف الحسكة، مساء اليوم، انطلقت من مطار بلدة المالكية وتوجهت إلى قاعدتها العسكرية في مطار "روباريا" الذي يستخدمه "التحالف الدولي" مهبطًا للطائرات.