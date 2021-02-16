النيابة العامة الروسية تطلب غرامة بحق نافالني بتهمة التشهير

طلبت النيابة العامة الروسية اليوم الثلاثاء غرامة بقيمة 950 ألف روبل (10600 يورو) بحق المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي يحاكم بتهمة التشهير حيال محارب سابق، وهي إحدى القضايا الكثيرة المرفوعة ضد العدو الأبرز للكرملين.وبما أن نافالني كان يخضع لعقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ حين وقعت الأحداث، فان النيابة طلبت ايضا أن يقضي المعارض هذه العقوبة.وكانت محكمة أخرى حولت في 2 فبراير هذه العقوبة الى سجن مع النفاذ لمدة سنتين وثمانية أشهر.والسبت تصدر محكمة في موسكو حكمها في قضية التشهير فيما ستنظر محكمة استئناف في الطعن الذي قدمه المعارض ضد تحويل عقوبته الى السجن مع النفاذ.