ضبط 1.2 طن بودرة بلاستيك لصناعة الأحذية مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم، مدير الإدارة، حملة تموينية وتفتيشية على المصانع بنطاق المدينة.وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد أصحاب مصانع الأحذية بمنطقة الصناعات النمطية الحديثة بالروبيكي، لوجود بودرة بلاستيك مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 شيكارة بودرة بلاستيك ماركة "PVC" زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي طن و250 كيلو جرام بودرة بلاستيك تستخدم في صناعة الأحذية على ذمه المحضر، وتحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.كما تم تحرير محضري جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.