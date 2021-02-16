المعارضة التركية تهاجم أردوغان لعدم إعلانه الحداد على الجنود المقتولين في العراق

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الحكومة التركية بسبب عدم إعلانها الحداد على الجنود المقتولين في شمال العراق الأحد الماضي.ونقلت جريدة «جمهورييت» عن رئيس كمال كلتشدار أوغلو قوله «إن الحكومة التركية قد أعلنت الحداد في وقت سابق على وفاة مسؤوليين وقادة أجانب، فلماذا لم يعلنوا الحداد لمقتل 13 جنديًا؟ ولماذا لم تفعل الدولة أي شيء لحل تلك الأزمة منذ عدة سنوات؟ يجب على المسئولين أن يحاسبوا على ذلك».وذكرت الجريدة أن المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، قد اجتمع أمس الإثنين برئاسة زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو، في اجتماع مغلق أمام الصحافة للمناقشة حول تداعيات مقتل 13 جنديًا في شمال العراق.ووجه كلتشدار أوغلو حديثه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، «نشعر بألم شديد، كان ينبغي إعلان الحداد الوطني على 13 شابًا من أبناء الوطن».