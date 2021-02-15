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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات التركية تسرق آثار سوريا وتنقلها لأماكن مجهولة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:20 م
القوات التركية
القوات التركية
آية حسني
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، عن مواصلة القوات التركية والفصائل الموالية لها البحث عن المواقع الأثرية في مناطق نفوذها على الأراضي السورية، لاستخراج اللقى الأثرية والدفائن التاريخية.

ونقل المرصد السوري عن مصادره، بأن القوات التركية وفصائلها حفروا تل صهلان الأثري، ومواقع أثرية في قريتي مشرفة والحسون بريف تل أبيض الشرقي بريف الرقة، وتل قرية تل أسود ومواقع في قرية الدوغانية في الريف الجنوبي لتل أبيض، إضافة إلى تل أخضر في الريف الغربي للناحية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية استخرجت كنوزا ولقى أثرية في موقع تل صهلان تم نقلها إلى أماكن مجهولة.

يأتي ذلك، في إطار الانتهاكات المستمرة في مناطق نفوذها بحق تاريخ وحضارة سورية.

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