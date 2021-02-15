مؤشرا البحرين يقفلان على انفخاض عند 1،461.53

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،461.53 بانخفاض قدره 0.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 635.80 بانخفاض قدره 1.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و975 ألفًا و206 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها 827 ألفًا و720 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.