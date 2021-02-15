جبالي يعلن اعتذار وزير العدل عن إلقاء بيانه أمام مجلس النواب غدا

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتذار المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن حضور جلسة الغد لظروف طارئة، والتي كان مقررا أن يلقي خلالها بيانه أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.وأضاف رئيس مجلس النواب: "غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".كما سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مطالبا النواب بالالتزام بحضور جلسة الغد للتصويت على مشروعات القوانين.