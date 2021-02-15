هاني شاكر وأحمد سعد يحتفلان بعيد الحب مع جمهور الأوبرا (صور)

احتفل أمير الغناء العربى هانى شاكر مع جمهور الأوبرا بعيد الحب، حيث تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بباقة مختارة من أجمل أعماله منها حيران، بلدى، لسه بتسألي، يا ريتنى، متهدديش، يا بخته التي شاركه أدائها النجم أحمد سعد، على الضحكاية، إلى جانب بانوراما من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وضمت التوبة، ضحك ولعب وجد وحب، جواب، ومن مؤلفات التراث طاير يا هوا ومن اد ايه.وسبقه فاصلا للنجم أحمد سعد الذى قدم من أعماله الخاصة سألت نفسي، إلى جانب عدد من رومانسيات الموسيقى العربية منها كعب الغزال، لامونى الناس، اشكى لمين، يا حبيبى، سحب رمشه، بالإضافة إلى موال يا مصر، كما تقمصت المطربة آيات فاروق شخصية الرائعة نجاة وتألقت بعدد من أشهر أعمالها هى أما براوة، إلا انت وانا بستناك، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل موسيقى زينة.