من هى نانسي صلاح خطيبة المخرج سامح عبد العزيز؟





من هى نانسي صلاح

وترصد"الدستور" ابرز المعلومات عن نانسي صلاح.



-ممثلة مصرية ولدت في 7 مارس، خريجة درست ‏كلية إعلام‏ في ‏جامعة القاهرة، شاركت في عدد من المسرحيات لدي مسرح جامعة عين شمس.



"بداية مشوارها"

بأت مشوارها الفني في عام 2014 من خلال مشاركتها في مسرحية بعد الليل وفي العام التالي شاركت في فيلم سكر مر.



"شهرتها"

أشتهرت من خلال برنامج Saturday Night Live بالعربي عام 2016، وفي عام 2018 شاركت في مسلسل خفة يد – ومسلسل ابو العروسة ج2 كما أنها فخورة بدورها فى مسلسل “أبو العروسة2”، الذى قدمت من خلاله دور جديد عليها، ومسلسل طلقتك نفسي، وشاركت في تقديم برنامج "شارع النهار"، مع شادي ألفونس وأحمد سلطان.



"انفجار"

في أغسطس2020 وخلال تصويرها مسلسل "أسود فاتح"، أصيبت نانسي في انفجار بيروت ونشرت عبر حسابها صورة لها أظهرت الجروح التي نتجت عن إصابتها في الانفجار.



"اختفائها عن والدتها"

روت "نانسي"، في لقاء سابق مع منى الشاذلي، قصة انفصال والديها والتي أسفرت عن إخفاءها عن والدتها وهي تبلغ من العمر 3سنوات وأخفاها عن والدتها إلى أن أصبحت شابة، وحاولت أن تقنع والدها أن تلتقي بأمها فرفض، فقررت دخول مجال الإعلانات آملا منها أن تجد والدتها.



"عودتها لوالدتها"

أكدت في اللقاء ذاته إنها تعرضت لوعكة صحية وحاول الكثيرون إسعادها من بينهم عمتها التي أرسلت إلى والدتها لرؤيتها بعد 27 عامًا، مشيرة إلى إنها فقدت الوعي عند رؤيتها.



"اعلان ارتباطها"

أعلنت نانسي صلاح في يناير 2021 ارتباطها بسامح عبد العزيز دون الدخول في تفاصيل الموضوع إلى ان اشهرت خاتم خطبتها بالأمس في الاحتفال بعيد الحب



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يتسائل كثيرين من هى نانسي صلاح حيث تصدرت الفنانة نانسى صلاح، مؤشر البحث جوجل بعد احتفالها بعيد الحب مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز، كما كشفت فى الصور التي نشرتها عبر حسابها على فيس بوك عن دبلة خطوبتها، وكتبت قائلة: "عيد حب سعيد حبيبى سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".