نانسى صلاح تحتفل بعيد الحب مع خطيبها المخرج سامح عبدالعزيز (صور)

احتفلت الفنانة الشابة نانسي صلاح بعيد الحب مع خطيبها المخرج سامح عبدالعزيز، وذلك بنشر مجموعة من الصور تجمعهما.وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع «فيس بوك» قائلة: «Happy valentines love أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص».وقد انتشر اسم نانسي صلاح نجمة البرنامج الترفيهي بالعربي «Saturday Night Live» مؤخرًا، حيث تصدرت التريند بعدما ارتبطت وارتبطت من المُخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي.ودرست ‏نانسى في كلية إعلام‏ بجامعة القاهرة‏، وشاركت في عدد من المسرحيات لدى مسرح جامعة عين شمس، حيث بدأت مشوارها الفني بفيلم «سكر مر» وجسدت دور سامية الشقيقة الصغرى لهيثم أحمد زكي.كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المميزة أبرزها مسلسل «أبو العروسة»، أمام سوسن بدر وسيد رجب، وعرض لها مؤخرا مسلسل «أسود فاتح» أمام هيفاء وهبي، وأصيبت أثناء تصوير المسلسل في تفجيرات مرفأ بيروت، لتتلقى 8 غرز في يدها اليسرى.