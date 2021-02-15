تحويلات الفلبينيين العاملين بالخارج تسجل 2.89 مليار دولار في ديسمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي الفلبيني الصادرة اليوم الاثنين أن الفلبينيين العاملين في الخارج حولوا إلى بلادهم خلال ديسمبر الماضي 2.89 مليار دولار بتراجع نسبته 0.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نسبتها 21% عن نوفمبر الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر البيزو الفلبيني أمام الدولار بنسبة 0.2% خلال ديسمبر الماضي.يذكر أنه يوجد حوالي 5.4 فلبيني يعملون في الخارج حتى 2019 بحسب بيانات الأمم المتحدة.وتمثل تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج حوالي 6.1% من إجمالي الناتج المحلي للفلبين.