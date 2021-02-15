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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا قتاليا «مفاجئا» على الحدود الشمالية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:47 ص
سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي
وكالات
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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن قواته الجوية بدأت "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.

وقال الجيش إن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل.

وأضاف أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية (لسلاح الجو)، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد وكذلك الهجوم وجمع المعلومات".

وتقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية تسعى لتأسيس وجود عسكري دائم هناك، واستهدفت شحنات أسلحة متقدمة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

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