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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحويل «عمر جرجرلي» للمدعي العام التركي بسبب انتقاداته لأردوغان

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:56 م
عمر جرجرلي
عمر جرجرلي
آية حسني
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بدأت السلطات التركية تحقيقات بحق النائبين بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو وهدى قايا، بسبب وصفها لمنشوراتهما بـ«الاستفزازية» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة، تحقيقًا ضد أولئك الذين نشروا بشكل استفزازي على وسائل التواصل الاجتماعي، عن مقتل 13 مدنيًا على يد منظمة حزب العمال الكردستاني.

وفي بيان مكتوب صادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة، أفيد أنه بسبب مقتل 13 مواطنًا على يد تنظيم حزب العمال الكردستاني، نشرت بعض منصات التواصل الاجتماعي تفجير معسكر الاعتقال، وصورًا لمواطنين شهداء، وتم بث لقطات للمواطنين الشهداء الذين تم اختطافهم سابقًا.

وفتحت تحقيقات ضد أولئك الذين نشروا تلك الصور بحجة «عمل دعايا للمنظمة الإرهابية وإذلال للأمة التركية والجمهورية التركية ومؤسسات الدولة وأجهزتها».

يذكر أن «جرجرلي» رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب التركي، ومعروف بانتقاداته للنظام التركي وكشفه لحملات القمع المتكررة التي تقوم بها السلطات التركية تحت قيادة رجب أردوغان.

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