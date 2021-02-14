مؤشرا البحرين يقفلان على تباين عند 1٫462٫15 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1٫462٫15 نقطة، بانخفاض قدره 0٫80 نقطة عن معدل الإقفال السابق، بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 637٫18 نقطة، بارتفاع قدره 0٫01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و36 ألفًا و59 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 471 ألفًا و919 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 77 صفقة.