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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات التركية تخرب الآثار في شمال سوريا

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:13 م
القوات التركية
القوات التركية
آية حسني
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، عن قيام القوات التركية بتحصين نقطتها الجديدة التي أنشأتها في تل قسطون الأثري ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة، مؤكدًا أن التل الأثري تعرض للتخريب والتجريف نتيجة عمليات التحصين من قبل الأتراك.

ونشر المرصد السوري الشهر الماضي، أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها ضمن منطقة "بوتين – أردوغان"، حيث جرى إنشاء النقطة في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، وذلك بعد استطلاع القوات التركية في المنطقة لعدة أيام، وجلب آليات وجنود ومعدات عسكرية ولوجستية إليها.

وأشار في العاشر من ديسمبر من العام الماضي، إلى أن عناصر من هيئة تحرير الشام جرفت أجزاءً من "تل آفس" الأثري غربي سراقب بريف إدلب، بحجة استخدام التربة في تحصين المنطقة ورفع السواتر الترابية على أطراف الطرقات التي ترصدها قوات النظام المتمركزة في سراقب، فيما تعمل آليات هندسية على جرف أطراف التل الأثري، بحثًا عن الدفائن والقطع الأثرية.

ويعد تل "آفس" من المعالم الأثرية في محافظة إدلب، تعرض لعمليات حفر وتجريف على يد الفصائل المتعاقبة التي سيطرت على المنطقة في وقت سابق، وكانت هيئة تحرير الشام والفصائل الجهادية جرفت في وقت سابق عدة تلال أثرية في أرياف إدلب وحماة وكان آخرها "تل غنام" الأثري في ريف جسر الشغور، وتل حمكة والقرقور في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

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