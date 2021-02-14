«المترو»: ملصقات توعية للركاب بخطورة فيروس كورونا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن قيامها بنشر ملصقات بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، معتمدة من وزارة الصحة، للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وذلك لضمان رؤية الركاب تلك الملصقات بصورة دورية.وأوضحت الشركة، في بيان، التأكد من وجود الملصقات بشكل يومي، لافتة إلى أنه يتم توجيه تنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحماية من الفيروس.