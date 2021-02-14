انتظام انتخابات الإعادة بنقابة «محامين» شمال الجيزة

انتظمت منذ التاسعة من صباح اليوم الأحد، انتخابات نقابة المحامين شمال الجيزة، وذلك في جولة الإعادة، المنعقدة بمقر النقابة الفرعية بالكيت كات.وتجري اليوم انتخابات الجولة الأولى لنقابتي القاهرة الجديدة وطنطا، كما تعقد جولة الإعادة لانتخابات نقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر، بينما تعقد غدًا انتخابات جولة الإعادة لنقابتي جنوب القاهرة وحلوان.