أضرار بملايين الدولارات عقب حريق 100 صهريج وقود في أفغانستان

أفاد مسؤول أفغان، اليوم الأحد، عن أضرار بملايين الدولارات، عقب حريق اندلع في ما لا يقل عن 100 صهريج وقود، في أفغانستان عند أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع إيران.وقال جيلاني فرهاد الناطق باسم حاكم ولاية هرات، وفق لشبكة سكاي نيوز الاخبارية، وقع الحريق "تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم حجم الأضرار.وأضاف أن نحو 20 جريحا نقلوا إلى المستشفى إثر الحريق الذي اندلع عند معبر إسلام قلعة.وقالت وزارة المال إن الحريق اندلع في شاحنة بحسب التقارير الأولية قبل أن ينتشر سريعا.وأوضح أن الحريق تسبب "بأضرار مادية كبيرة" لا سيما في ما يتعلق بالوقود والصهاريج ومنشآت هيئة الجمارك عند المعبر.