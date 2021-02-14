المعارضة التركية: حزب أردوغان يحرص على زيادة معدل الفقر بالبلاد

قال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب «الشعب» الجمهوري التركي، اليوم الأحد، إن حزب العدالة والتنمية يتبع سياسة اقتصادية خاطئة، لا تعمل على القضاء على معدلات الفقر في البلاد بل تحافظ على زيادة تلك المعدلات، حيث يزداد الثري ثراءً ويزداد الفقير فقرًا.وأضاف رئيس حزب «الشعب» الجمهوري التركي، في معرض رده على أسئلة صحفيي جريدة «بيرجون» التركية، أن حزب العدالة والتنمية كان يحاول حصد الأصوات بالاعتماد على مساومة المواطنين بالمساعدات، مستغلًا حالة الفقر ما دفع هؤلاء الفقراء للتصويت له.وأوضح «كليتشدار» أنه يدعم احتجاجات طلاب ومدرسي جامعة بوغازتشي «البوسفور» ضد تعيين وصي على الجامعة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يريدون وجود أوصياء على الجامعة ويحاولون حماية التعليم. مضيفًا أنه بينما يحترم حزب الشعب الجمهوري الدستور والقوانين، فأن أردوغان يحاول استغلال الاحتجاجات لتتخذ شكل القتال السياسي.