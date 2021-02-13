الصحة توضح أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة

كشفت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة «غير السارية» وتشمل (السكر – الضغط – أمراض القلب والأوعية الدموية – الأورام – أمراض الجهاز التنفسى).وأشارت إلى أن الأسباب تتمثل فى الخمول البدنى وقلة النشاط والتغذية غير السليمة وارتفاع ضغط الدم واستهلاك التبغ والسمنة والوراثة.وأوضحت أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، لافتة إلى أنه يمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.