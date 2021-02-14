سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 14-2-2021

سعر الدينار الكويتي

وننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم الأحد 14-2-20210، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم انخفاضًا طفيفًا في البنوك المصرية تصل من 10 لـ 20 قرشا، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل، التي يستطيع القارىء من خلالها معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق المحلي:

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 14-2-2021 نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي:-



- الدينار الكويتي في البنك المركزي، عند الشراء 51.31 جنيه، وللبيع 51.81 جنيه.





- الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 48.73 جنيه، وللبيع 51.83 جنيه.





- الدينار الكويتي في بنك مصر، عند الشراء 48.76 جنيه، وللبيع 51.86 جنيه.





- الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى الإسلامى، عند الشراء 51.18 جنيه، وللبيع 52.14 جنيه.





- الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، عند الشراء 48.74 جنيه، وللبيع 51.82 جنيه.



- الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء 48.57 جنيه، وللبيع 51.86 جنيه.





- الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقى، عند الشراء 48.52 جنيه، وللبيع 51.47 جنيه.





- الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، عند الشراء 48.21 جنيه، وللبيع 51.96 جنيه.



- الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، عند الشراء 48.60 جنيه، وللبيع 51.66 جنيه.





- الدينار الكويتي في بنك قناة السويس، عند الشراء 58.18 جنيه، وللبيع 58.50 جنيه.





- الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتى (بيريوس)، عند الشراء 51.47 جنيه، وللبيع 52.40 جنيه.





- الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، عند الشراء 51.24 جنيه، وللبيع 52.76 جنيه.





- الدينار الكويتي في المصرف المتحد، عند الشراء 50.97 جنيه، وللبيع 51.29 جنيه.





- الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند الشراء 48.42 جنيه، وللبيع 51.86 جنيه.







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يتسأل الكثير من رجال الأعمال عن سعر الدينار الكويتي الذي يعد إحدى اهتمامات القارىء يوميًا، وذلك على القائمين من الكويتين بمصر ورجال الأعمال وأيضا المصريين بالخارج في تحويلاتهم من الكويت لمصر لأسرهم بالداخل.