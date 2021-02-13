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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: نعمل على فتح باب الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي

السبت 13/فبراير/2021 - 08:06 م
الصادرات
الصادرات
عبدالناصرمحمد
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قالت هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، إن المعمل يقوم بتحليل مضافات الأغذية كالمواد الحافظة في الأغذية والعصائر والملوثات والمحليات الصناعية في الأغذية والمشروبات ومضادات الأكسدة في الزيوت والدهون النباتية وثاني أكسيد الكربون في الفواكه المجففة وتحليل جودة الأغذية والعقاقير البيطرية.

كما يقوم المعمل بعمل المسحات البيئية من الهواء والسطح وأماكن إنتاج تداول الأغذية وتحليل فيروسات المسببة للكبد الوبائي، والكشف عن الأغذية المعدلة وراثيًا.

أوضحت عبداللاه، لـ«الدستور»، أن المبيدات من الأسباب الرئيسية في رفض أي منتج زراعي في عملية التصدير أو حتى السبب في عملية الفقد في المحاصيل المختلفة والاستخدام الخاطئ للمبيدات وعدم الالتزام بالتوصيات الفنية التي تقدمها وزارة الزراعة، وأنه لأول مرة سيكون هناك ربط إلكتروني لمعمل المبيدات مع الحجر الزراعي لتبادل وتيسير العمليات التصديرية وأن المعمل يعمل على فتح الباب أمام الصادرات الزراعية بدول الاتحاد الأوروبي.

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