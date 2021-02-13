عمليات سطو مسلح في مناطق سيطرة القوات التركية بريف حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عملية سطو مسلح في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، مؤكدا اقتحام مسلحين مكتب صرافة، على طريق ترندة وسلبوا من الصراف ما بحوزته من أموال.ولفت المرصد، إلى أن عمليات السطو تأتي تزامنًا مع اشتباكات فصائلية أسفرت عن فوضى في المدينة، مشيرًا إلى اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات تابعة لفصيل "جيش الإسلام" من جهة، و"الجبهة الشامية" من أُخرى عند دوار "كاوا الحداد" وسط مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية "غصن الزيتون" في ريف حلب الشمالي الغربي.ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن طرفي الاقتتال يستخدمون أسلحة ثقيلة وسط الأحياء السكنية، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية لطرفي القتال إلى المدينة.