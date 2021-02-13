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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«القضاء الإداري»: دعوى تسليم الهارب محمد علي ليس من اختصاصنا

السبت 13/فبراير/2021 - 07:04 م
محمد علي
محمد علي
عماد سليمان
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي ضد وزير الخارجية وآخرين والتي يطالب فيها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

وقال محمد حامد سالم المحامي مقيم الدعوى، سأطعن على الحكم فور تسلم صيغة الحكم، خلال المدة المقررة للعن.

وكانت الدعوى رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ قضائية، أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصري والاسباني، وتهديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الجرائم التى يرتكبها المجرم الهارب محمد علي، على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.

وذكرت الدعوى أن المدعي فوجئ بسفر المقاول المذكور إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل الإقليم المصري، ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأنه قام خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب المصري والمسئولين المصريين المتمتعين بحماية دولية من أرض دولة أسبانيا، وارتكب مخالفات شديدة الخطورة طبقا لقانون الأجانب في أسبانيا، فضلٱ عن بثه روح الكراهية بين أبناء الشعب المصري وتهديد العلاقات المصرية الأسبانية الوطيدة، وتكدير السلم والأمن الاجتماعي بغرض تحقيق أهداف جماعة إرهابية.

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