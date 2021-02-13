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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد تداول مقطع فيديو.. زيارة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية لـ«رمد شبين الكوم»

السبت 13/فبراير/2021 - 04:06 م
الدكتور فيصل محمود
الدكتور فيصل محمود
ولاء القاضى
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قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعمل زيارة مفاجئة إلى مستشفى الرمد بشبين الكوم، للتأكد من الوضع الحالي ومتابعة سير العمل بالمستشفي، ومتابعة ترددات اليوم، وذلك نظرا لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من غلق شباك التذاكر بمستشفى الرمد بشبين الكوم وعدم وجود تذاكر دخول للمرضي.

وأفاد مدير مستشفي الرمد بشبين الكوم بأنه لا صحة لما نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يتم دخول الحالات تباعا، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقام السيد وكيل الوزارة بمتابعة سير العمل، حيث تم الكشف على عدد 323 مترددا وتم إجراء 12 عمليات جراحية كبري وتم الكشف في عيادة الأسنان علي عدد 58 مريضا بإجمالي عدد مرضى 393 مريضا.


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