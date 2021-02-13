وكيل و«رياضة الدقهلية» يفتتح الملعب المنجل بمركز شباب «بلجاي»

افتتح علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب بلجاي التابع لإدارة شباب المنصورة.وأوضح الشربيني، أن تلك الملاعب تساهم في استقطاب الموهوبين كرويا والشباب، كما تساهم في تنمية موارد مراكز الشباب، لافتا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية شهدت طفرة كبيرة في الملاعب المنجلة خلال السنوات الماضية.وأضاف، أن الملعب الخماسي المنجل الجديد بمركز شباب بلجاي التابع لإدارة شباب المنصورة، واحد من الملاعب التي تم طرحها من قبل وزارة الشباب والرياضة لزيادة إيرادات مراكز الشباب واستغلال هذه الموارد المالية في تنمية أنشطة أخرى داخلها، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجعل مراكز الشباب تسهم في بناء الشباب من الناحية الروحية والبدنية وصناعة تساهم في دعم الاقتصاد.