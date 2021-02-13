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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

السبت 13/فبراير/2021 - 09:18 ص
البورصة
البورصة
وكالات
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حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مكاسب بنحو 1.5 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 707.8 مليارات جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث خسر مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 0.44% ليبلغ مستوى 11546 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 1.57% مسجلًا 2452 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 1.4% لينهي التعاملات عند مستوى 3488 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 24.1 مليار جنيه من خلال تداول 4.5 مليارات ورقة منفذة على 286 ألف عملية.

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