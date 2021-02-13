حظك اليوم.. برج الجدي السبت 13 فبراير 2021
السبت 13/فبراير/2021 - 08:41 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الجدي اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيا:
تحتاج للحصول على إجازة أو راحة من العمل حتى تستعيد نشاطك وطاقتك التي استنزفت بالكامل بسبب الضغوطات التي مررت بها.
عاطفيا:
تشعر بالرغبة في السفر والابتعاد عن الجميع بعد تعرضك لعدد من المواقف الصعبة، التي منحتك العديد من الدروس في علاقاتك.
صحيا:
توقف عن السهر وخذ وقت كافي من النوم الأمر الذي تسبب في شعورك بصداع وأرق يؤثر على نشاطك وحيويتك.
مهنيا:
تحتاج للحصول على إجازة أو راحة من العمل حتى تستعيد نشاطك وطاقتك التي استنزفت بالكامل بسبب الضغوطات التي مررت بها.
عاطفيا:
تشعر بالرغبة في السفر والابتعاد عن الجميع بعد تعرضك لعدد من المواقف الصعبة، التي منحتك العديد من الدروس في علاقاتك.
صحيا:
توقف عن السهر وخذ وقت كافي من النوم الأمر الذي تسبب في شعورك بصداع وأرق يؤثر على نشاطك وحيويتك.