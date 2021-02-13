حظك اليوم.. برج الجدي السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الجدي اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:تحتاج للحصول على إجازة أو راحة من العمل حتى تستعيد نشاطك وطاقتك التي استنزفت بالكامل بسبب الضغوطات التي مررت بها.عاطفيا:تشعر بالرغبة في السفر والابتعاد عن الجميع بعد تعرضك لعدد من المواقف الصعبة، التي منحتك العديد من الدروس في علاقاتك.صحيا:توقف عن السهر وخذ وقت كافي من النوم الأمر الذي تسبب في شعورك بصداع وأرق يؤثر على نشاطك وحيويتك.