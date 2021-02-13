حظك اليوم.. برج الحمل السبت 13 فبراير 2021
السبت 13/فبراير/2021 - 08:28 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الحمل اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيا:
التزم بهدوئك وتركيزك في عملك حتى تنجح وتتخطي مهامك، ولا تجعل المعوقات التي تواجهك تصيبك بالتوتر أثناء أداء عملك عندك خبر سار في طريقه إليك.
عاطفيا:
حالة من الشد والجذب بينك وبين الشريك جعلتك تشعر بالضيق منه وتراه بشكل مختلف عن السابق.
صحيا:
حاول أن تحافظ على اتباع روتين غذائي صحي، بعد شعورك ببعض المشاكل الصحية نتيجة للإقبال على الأكل غير الصحي.
مهنيا:
التزم بهدوئك وتركيزك في عملك حتى تنجح وتتخطي مهامك، ولا تجعل المعوقات التي تواجهك تصيبك بالتوتر أثناء أداء عملك عندك خبر سار في طريقه إليك.
عاطفيا:
حالة من الشد والجذب بينك وبين الشريك جعلتك تشعر بالضيق منه وتراه بشكل مختلف عن السابق.
صحيا:
حاول أن تحافظ على اتباع روتين غذائي صحي، بعد شعورك ببعض المشاكل الصحية نتيجة للإقبال على الأكل غير الصحي.