حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 13 فبراير 2021

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم السبت، 13 فبراير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيا:التزم بهدوئك وتركيزك في عملك حتى تنجح وتتخطي مهامك، ولا تجعل المعوقات التي تواجهك تصيبك بالتوتر أثناء أداء عملك عندك خبر سار في طريقه إليك.عاطفيا:حالة من الشد والجذب بينك وبين الشريك جعلتك تشعر بالضيق منه وتراه بشكل مختلف عن السابق.صحيا:حاول أن تحافظ على اتباع روتين غذائي صحي، بعد شعورك ببعض المشاكل الصحية نتيجة للإقبال على الأكل غير الصحي.مهنيا:راجع أفكارك جيدا قبل طرحها على رؤسائك، حتى تنال اعجابهم وتبدأ في تنفيذها الفترة القادمة، ستضيف لك الكثير.عاطفيا:افهم الشريك وحاول أن تساعده في حل مشكلاته ولا تتجاهل حزنه حتى يشعر باهتمامك لأنه بحاجة لقربك منك.صحيا:تناول السلطة الخضراء لأنها تحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بعد التعافي من تعبك.مهنيا:وقت مناسب للاستمتاع بثمار عملك ومكافأتك على جهودك الفترة السابقة، قد يطلب شخص ما مساعدتك لا تتردد إذا كنت تستطيع ذلك.عاطفيا:تحسن في علاقتك بالشريك بشكل كبير حاول التعبير له عن حبك بشكل مختلف حتى تقرب المسافات بينكم.صحيا:تعاني من الصداع النصفي نتيجة التوتر والإرهاق الذي كنت تعاني منة الفترة السابقة، اعتني بصحتك بشكل أفضل.مهنيا:تخلص من شعورك بالكسل، وحاول ان تستعيد نشاطك من جديد حتى تصل لما تحلم به وتحقق طموحك ونجاحكعاطفيا:لابد أن تبذل الكثير من الجهد للتعبير عن حبك ولا تكتفي بترديد كلمات الحب فقط، الحب أفعال لا أقوالصحيًا:تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.مهنيا:رتب أولوياتك ولا تترك حياتك المهنية تسير بعشوائية، اختار الأعمال التي تنجز بها وتستطيع من خلالها تحقيق أحلامك.عاطفيا:الحياة مع من نحب تحتاج الكثير من التضحيات ولكن ضع لكل شئ حد ولا تجعلك تنازلك غير مقبول لأن كثرة التنازلات تؤرقك وتشعرك بعدم الاستقرار.صحيا:ابتعد عن التدخين والمدخنين لأن جسدك وجهازك التنفسي حساس جدا ناحية الدخان.مهنيا:يجب أن تحسن علاقتك برؤسائك وتستمع لوجهات نظر مختلفة، لزيادة معلوماتك العملية، لتساعدك على بداية قوية لمستقبلك.عاطفيا:يجب أن تكف عن العناد والانفعال مع الشريك حتى لا تزيد المشاكل بينكم، لذلك أعد النظر في طريقة تعاملك معه.صحيا:احرص على تناول المشروبات الدافئة ولا تكثر من المنبهات التي تضر صحتك وتسبب لك الأرق.مهنيا:سيفتح معك زميل في العمل موضوع مهم ومن الممكن أن يكون الشراكة التي كنت تحلم بها، حاول أن تستمع له جيدا ولا تتحمس أكثر من اللازم.عاطفيا:شريكك قرر أن يتغير بعد الخلافات الأخيرة التي صارت بينكم، حاول أن تتغير أنت الآخر حتى تنعما بحياة هادئة.صحيا:لا تقدم على أي عملية تجميلية هذه الفترة لن تؤدي للنتيجة المرجوة منها.مهنيا:الإنضباط في العمل هو مصدر قوتك، لذلك إذا فقدت حماسك وانضباتك تشعر بـأن حياتك العاطفية سوف تتوقف، اكمل مسيرة العمل الشاق ولكن سوف يأتي ثماره.عاطفيا:حاول أن تكون متفتح وصادق في مشاعرك مع حبيبك وأن تقضي معه وقت هادئا بعيد عن النزاعات والخلافات.صحيا:تشعر ببعض الوجع في الرقبة والظهر نتيجه لنومك أو جلوسك بطريقة خاطئة، انتبه.مهنيا:تحتاج لأفكار جديدة لتطوير عملك، نظم أوراقك وأفكارك وابحث جيدا حتى تصل لما تريد سوف يكون ذلك سببا لتحسين مكانتك في العمل.عاطفيا:تحتاج الدخول في علاقة حب تشبع الكثير من رغباتك واحتياجاتك العاطفية وتزيد من حيويتك وحبك واقبالك على الحياة.صحيا:تعاني من الأرق وقلة النوم بسبب كثرة أعباء العمل والتفكير المستمر مما يضعف جسمك ومناعتك كثيرا.مهنيا:تحتاج للحصول على إجازة أو راحة من العمل حتى تستعيد نشاطك وطاقتك التي استنزفت بالكامل بسبب الضغوطات التي مررت بها.عاطفيا:تشعر بالرغبة في السفر والابتعاد عن الجميع بعد تعرضك لعدد من المواقف الصعبة، التي منحتك العديد من الدروس في علاقاتك.صحيا:توقف عن السهر وخذ وقت كافي من النوم الأمر الذي تسبب في شعورك بصداع وأرق يؤثر على نشاطك وحيويتك.مهنيا:لا تهدر الوقت على تفاصيل غير مهمة وحدد أولوياتك لتنجز مهامك بشكل أفضل وأسرع، فترة مرهقة تخطاها بهدوء.عاطفيا:الحياة مع شريكك ينكشف فيها أشياء جديدة، تقبله كما هو، فأنت الآخر فيك الكثير من العيوب، فالحياة تحتاج مننا تقبل بعضنا البعض.صحيا:استثمر في صحتك لأنها أهم رصيد لك وهي أمانك وأساسك فحافظ عليها ولا تهمل بها.مهنيا:سوف تحقق الكثير من النجاح هذه الفترة، لديك الكثير من الأفكار والمزيد من الخطط الجيدة التي تساعدك على الوصول لما تطمح به قريبا.عاطفيا:تجنب المزيد من النقاشات التي تزيد من توتر العلاقات بينك وبين الشريك واحرص أن تكون أكثر هدوء في التعامل معه.صحيا:حاول أن تكون مواظب على الرياضة بشكل مستمر وتتبع نظام غذائي سليم حتى تتحسن صحتك ويكون جسمك شكله أفضل من ذلك.