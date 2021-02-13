حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 13 فبراير 2021
السبت 13/فبراير/2021 - 10:20 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم السبت، 13 فبراير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
برج الحمل
مهنيا:
التزم بهدوئك وتركيزك في عملك حتى تنجح وتتخطي مهامك، ولا تجعل المعوقات التي تواجهك تصيبك بالتوتر أثناء أداء عملك عندك خبر سار في طريقه إليك.
عاطفيا:
حالة من الشد والجذب بينك وبين الشريك جعلتك تشعر بالضيق منه وتراه بشكل مختلف عن السابق.
صحيا:
حاول أن تحافظ على اتباع روتين غذائي صحي، بعد شعورك ببعض المشاكل الصحية نتيجة للإقبال على الأكل غير الصحي.
برج الثور
مهنيا:
راجع أفكارك جيدا قبل طرحها على رؤسائك، حتى تنال اعجابهم وتبدأ في تنفيذها الفترة القادمة، ستضيف لك الكثير.
عاطفيا:
افهم الشريك وحاول أن تساعده في حل مشكلاته ولا تتجاهل حزنه حتى يشعر باهتمامك لأنه بحاجة لقربك منك.
صحيا:
تناول السلطة الخضراء لأنها تحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بعد التعافي من تعبك.
برج الجوزاء
مهنيا:
وقت مناسب للاستمتاع بثمار عملك ومكافأتك على جهودك الفترة السابقة، قد يطلب شخص ما مساعدتك لا تتردد إذا كنت تستطيع ذلك.
عاطفيا:
تحسن في علاقتك بالشريك بشكل كبير حاول التعبير له عن حبك بشكل مختلف حتى تقرب المسافات بينكم.
صحيا:
تعاني من الصداع النصفي نتيجة التوتر والإرهاق الذي كنت تعاني منة الفترة السابقة، اعتني بصحتك بشكل أفضل.
برج السرطان
مهنيا:
تخلص من شعورك بالكسل، وحاول ان تستعيد نشاطك من جديد حتى تصل لما تحلم به وتحقق طموحك ونجاحك
عاطفيا:
لابد أن تبذل الكثير من الجهد للتعبير عن حبك ولا تكتفي بترديد كلمات الحب فقط، الحب أفعال لا أقوال
صحيًا:
تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.
برج الأسد
مهنيا:
رتب أولوياتك ولا تترك حياتك المهنية تسير بعشوائية، اختار الأعمال التي تنجز بها وتستطيع من خلالها تحقيق أحلامك.
عاطفيا:
الحياة مع من نحب تحتاج الكثير من التضحيات ولكن ضع لكل شئ حد ولا تجعلك تنازلك غير مقبول لأن كثرة التنازلات تؤرقك وتشعرك بعدم الاستقرار.
صحيا:
ابتعد عن التدخين والمدخنين لأن جسدك وجهازك التنفسي حساس جدا ناحية الدخان.
برج العذراء
مهنيا:
يجب أن تحسن علاقتك برؤسائك وتستمع لوجهات نظر مختلفة، لزيادة معلوماتك العملية، لتساعدك على بداية قوية لمستقبلك.
عاطفيا:
يجب أن تكف عن العناد والانفعال مع الشريك حتى لا تزيد المشاكل بينكم، لذلك أعد النظر في طريقة تعاملك معه.
صحيا:
احرص على تناول المشروبات الدافئة ولا تكثر من المنبهات التي تضر صحتك وتسبب لك الأرق.
برج الميزان
مهنيا:
سيفتح معك زميل في العمل موضوع مهم ومن الممكن أن يكون الشراكة التي كنت تحلم بها، حاول أن تستمع له جيدا ولا تتحمس أكثر من اللازم.
عاطفيا:
شريكك قرر أن يتغير بعد الخلافات الأخيرة التي صارت بينكم، حاول أن تتغير أنت الآخر حتى تنعما بحياة هادئة.
صحيا:
لا تقدم على أي عملية تجميلية هذه الفترة لن تؤدي للنتيجة المرجوة منها.
برج العقرب
مهنيا:
الإنضباط في العمل هو مصدر قوتك، لذلك إذا فقدت حماسك وانضباتك تشعر بـأن حياتك العاطفية سوف تتوقف، اكمل مسيرة العمل الشاق ولكن سوف يأتي ثماره.
عاطفيا:
حاول أن تكون متفتح وصادق في مشاعرك مع حبيبك وأن تقضي معه وقت هادئا بعيد عن النزاعات والخلافات.
صحيا:
تشعر ببعض الوجع في الرقبة والظهر نتيجه لنومك أو جلوسك بطريقة خاطئة، انتبه.
برج القوس
مهنيا:
تحتاج لأفكار جديدة لتطوير عملك، نظم أوراقك وأفكارك وابحث جيدا حتى تصل لما تريد سوف يكون ذلك سببا لتحسين مكانتك في العمل.
عاطفيا:
تحتاج الدخول في علاقة حب تشبع الكثير من رغباتك واحتياجاتك العاطفية وتزيد من حيويتك وحبك واقبالك على الحياة.
صحيا:
تعاني من الأرق وقلة النوم بسبب كثرة أعباء العمل والتفكير المستمر مما يضعف جسمك ومناعتك كثيرا.
برج الجدي
مهنيا:
تحتاج للحصول على إجازة أو راحة من العمل حتى تستعيد نشاطك وطاقتك التي استنزفت بالكامل بسبب الضغوطات التي مررت بها.
عاطفيا:
تشعر بالرغبة في السفر والابتعاد عن الجميع بعد تعرضك لعدد من المواقف الصعبة، التي منحتك العديد من الدروس في علاقاتك.
صحيا:
توقف عن السهر وخذ وقت كافي من النوم الأمر الذي تسبب في شعورك بصداع وأرق يؤثر على نشاطك وحيويتك.
برج الدلو
مهنيا:
لا تهدر الوقت على تفاصيل غير مهمة وحدد أولوياتك لتنجز مهامك بشكل أفضل وأسرع، فترة مرهقة تخطاها بهدوء.
عاطفيا:
الحياة مع شريكك ينكشف فيها أشياء جديدة، تقبله كما هو، فأنت الآخر فيك الكثير من العيوب، فالحياة تحتاج مننا تقبل بعضنا البعض.
صحيا:
استثمر في صحتك لأنها أهم رصيد لك وهي أمانك وأساسك فحافظ عليها ولا تهمل بها.
برج الحوت
مهنيا:
سوف تحقق الكثير من النجاح هذه الفترة، لديك الكثير من الأفكار والمزيد من الخطط الجيدة التي تساعدك على الوصول لما تطمح به قريبا.
عاطفيا:
تجنب المزيد من النقاشات التي تزيد من توتر العلاقات بينك وبين الشريك واحرص أن تكون أكثر هدوء في التعامل معه.
صحيا:
حاول أن تكون مواظب على الرياضة بشكل مستمر وتتبع نظام غذائي سليم حتى تتحسن صحتك ويكون جسمك شكله أفضل من ذلك.
برج الحمل
مهنيا:
التزم بهدوئك وتركيزك في عملك حتى تنجح وتتخطي مهامك، ولا تجعل المعوقات التي تواجهك تصيبك بالتوتر أثناء أداء عملك عندك خبر سار في طريقه إليك.
عاطفيا:
حالة من الشد والجذب بينك وبين الشريك جعلتك تشعر بالضيق منه وتراه بشكل مختلف عن السابق.
صحيا:
حاول أن تحافظ على اتباع روتين غذائي صحي، بعد شعورك ببعض المشاكل الصحية نتيجة للإقبال على الأكل غير الصحي.
برج الثور
مهنيا:
راجع أفكارك جيدا قبل طرحها على رؤسائك، حتى تنال اعجابهم وتبدأ في تنفيذها الفترة القادمة، ستضيف لك الكثير.
عاطفيا:
افهم الشريك وحاول أن تساعده في حل مشكلاته ولا تتجاهل حزنه حتى يشعر باهتمامك لأنه بحاجة لقربك منك.
صحيا:
تناول السلطة الخضراء لأنها تحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بعد التعافي من تعبك.
برج الجوزاء
مهنيا:
وقت مناسب للاستمتاع بثمار عملك ومكافأتك على جهودك الفترة السابقة، قد يطلب شخص ما مساعدتك لا تتردد إذا كنت تستطيع ذلك.
عاطفيا:
تحسن في علاقتك بالشريك بشكل كبير حاول التعبير له عن حبك بشكل مختلف حتى تقرب المسافات بينكم.
صحيا:
تعاني من الصداع النصفي نتيجة التوتر والإرهاق الذي كنت تعاني منة الفترة السابقة، اعتني بصحتك بشكل أفضل.
برج السرطان
مهنيا:
تخلص من شعورك بالكسل، وحاول ان تستعيد نشاطك من جديد حتى تصل لما تحلم به وتحقق طموحك ونجاحك
عاطفيا:
لابد أن تبذل الكثير من الجهد للتعبير عن حبك ولا تكتفي بترديد كلمات الحب فقط، الحب أفعال لا أقوال
صحيًا:
تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.
برج الأسد
مهنيا:
رتب أولوياتك ولا تترك حياتك المهنية تسير بعشوائية، اختار الأعمال التي تنجز بها وتستطيع من خلالها تحقيق أحلامك.
عاطفيا:
الحياة مع من نحب تحتاج الكثير من التضحيات ولكن ضع لكل شئ حد ولا تجعلك تنازلك غير مقبول لأن كثرة التنازلات تؤرقك وتشعرك بعدم الاستقرار.
صحيا:
ابتعد عن التدخين والمدخنين لأن جسدك وجهازك التنفسي حساس جدا ناحية الدخان.
برج العذراء
مهنيا:
يجب أن تحسن علاقتك برؤسائك وتستمع لوجهات نظر مختلفة، لزيادة معلوماتك العملية، لتساعدك على بداية قوية لمستقبلك.
عاطفيا:
يجب أن تكف عن العناد والانفعال مع الشريك حتى لا تزيد المشاكل بينكم، لذلك أعد النظر في طريقة تعاملك معه.
صحيا:
احرص على تناول المشروبات الدافئة ولا تكثر من المنبهات التي تضر صحتك وتسبب لك الأرق.
برج الميزان
مهنيا:
سيفتح معك زميل في العمل موضوع مهم ومن الممكن أن يكون الشراكة التي كنت تحلم بها، حاول أن تستمع له جيدا ولا تتحمس أكثر من اللازم.
عاطفيا:
شريكك قرر أن يتغير بعد الخلافات الأخيرة التي صارت بينكم، حاول أن تتغير أنت الآخر حتى تنعما بحياة هادئة.
صحيا:
لا تقدم على أي عملية تجميلية هذه الفترة لن تؤدي للنتيجة المرجوة منها.
برج العقرب
مهنيا:
الإنضباط في العمل هو مصدر قوتك، لذلك إذا فقدت حماسك وانضباتك تشعر بـأن حياتك العاطفية سوف تتوقف، اكمل مسيرة العمل الشاق ولكن سوف يأتي ثماره.
عاطفيا:
حاول أن تكون متفتح وصادق في مشاعرك مع حبيبك وأن تقضي معه وقت هادئا بعيد عن النزاعات والخلافات.
صحيا:
تشعر ببعض الوجع في الرقبة والظهر نتيجه لنومك أو جلوسك بطريقة خاطئة، انتبه.
برج القوس
مهنيا:
تحتاج لأفكار جديدة لتطوير عملك، نظم أوراقك وأفكارك وابحث جيدا حتى تصل لما تريد سوف يكون ذلك سببا لتحسين مكانتك في العمل.
عاطفيا:
تحتاج الدخول في علاقة حب تشبع الكثير من رغباتك واحتياجاتك العاطفية وتزيد من حيويتك وحبك واقبالك على الحياة.
صحيا:
تعاني من الأرق وقلة النوم بسبب كثرة أعباء العمل والتفكير المستمر مما يضعف جسمك ومناعتك كثيرا.
برج الجدي
مهنيا:
تحتاج للحصول على إجازة أو راحة من العمل حتى تستعيد نشاطك وطاقتك التي استنزفت بالكامل بسبب الضغوطات التي مررت بها.
عاطفيا:
تشعر بالرغبة في السفر والابتعاد عن الجميع بعد تعرضك لعدد من المواقف الصعبة، التي منحتك العديد من الدروس في علاقاتك.
صحيا:
توقف عن السهر وخذ وقت كافي من النوم الأمر الذي تسبب في شعورك بصداع وأرق يؤثر على نشاطك وحيويتك.
برج الدلو
مهنيا:
لا تهدر الوقت على تفاصيل غير مهمة وحدد أولوياتك لتنجز مهامك بشكل أفضل وأسرع، فترة مرهقة تخطاها بهدوء.
عاطفيا:
الحياة مع شريكك ينكشف فيها أشياء جديدة، تقبله كما هو، فأنت الآخر فيك الكثير من العيوب، فالحياة تحتاج مننا تقبل بعضنا البعض.
صحيا:
استثمر في صحتك لأنها أهم رصيد لك وهي أمانك وأساسك فحافظ عليها ولا تهمل بها.
برج الحوت
مهنيا:
سوف تحقق الكثير من النجاح هذه الفترة، لديك الكثير من الأفكار والمزيد من الخطط الجيدة التي تساعدك على الوصول لما تطمح به قريبا.
عاطفيا:
تجنب المزيد من النقاشات التي تزيد من توتر العلاقات بينك وبين الشريك واحرص أن تكون أكثر هدوء في التعامل معه.
صحيا:
حاول أن تكون مواظب على الرياضة بشكل مستمر وتتبع نظام غذائي سليم حتى تتحسن صحتك ويكون جسمك شكله أفضل من ذلك.