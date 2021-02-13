«نور والخاتم المسحور» أول إصدارات الكاتبة فاطمة وهيدى للأطفال

يصدر قريبًا عن دار المفكر العربي للنشر والتوزيع٬ كتاب للأطفال بعنوان «نور والخاتم المسحور» للكاتبة والشاعرة فاطمة وهيدي، وهو الإصدار الأول للكاتبة في مجال أدب الأطفال، وتعد ضمن سلسلة للأطفال تعكف على إعدادها تمهيدًا لطبعها خلال الفترة القادمة.وقالت «وهيدي» لـ«الدستور»: «تدور قصة "نور والخاتم المسحور" التي تصدر خلال أيام عن دار المفكر العربي ويتم توزيعها في فروع دار المعارف، حول طفلة أنانية تمر بتجربة من خلال وجودها في مدينة الملاهي تتعلم منها التخلي عن هذه الصفة السيئة».كانت فاطمة وهيدي أصدرت مؤخرًا الطبعة الثانية من المجموعة القصصية «ما لن تقوله شهرزاد» عن دار روافد للنشر، وتتضمن قصص قصيرة جدًا.كما صدر لها: «تقاسيم على وتر الشوق» مجموعة نثرية – دار شمس للنشر، و«لا عزاء للحلم « قصص قصيرة – دار رهف للنشر، و«نبضات» شذرات نثرية – دار كليم للنشر، و«ثلوج سوداء» قصص قصيرة جدًا– دار رهف للنشر، و«شذرات عتقها الهوى» شذرات نثرية – دار النابغة للنشر، و«وِرد الغياب» شذرات نثرية – دار روافد للنشر، وديوان «قبل مشرق الحب بنبضة» عن دار روافد.وبخلاف تميزها في مجال الشعر، حققت الكاتبة والشاعرة فاطمة وهيدي نجاحًا لافتًا في كتابة القصة القصيرة والقصيرة جدًا داخل وخارج مصر، وفازت بعدد من الجوائز العربية.وشاركت في عدة ملتقيات ومهرجانات محلية وعربية٬ وفازت بجائزة مهرجان الناظور السادس للقصة القصيرة جدًا في المغرب، وتم تكريمها في عدة دول منها الأردن وتونس والمغرب والهند.