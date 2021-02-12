محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة إصلاح كسر خط مياه شرق البحيرات

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن سرعة الاستجابة للبلاغ الوارد من منطقة شرق البحيرات بكسر خط المياه الرئيسي لمنطقة شرق البحيرات.ووجه المحافظ، بسرعة إيجاد حلول بديلة لتغذية منطقة شرق البحيرات بمياه الشرب لحين الانتهاء من إصلاح الكسر بخط٩٠٠ المغذي للمنطقة.وكانت قد استعانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بسيارات مياه من المدينة والقرى وشركة المياه لشمال وجنوب سيناء لتغطية احتياجات المواطنين وما يكفي لاستمرار عمل المخابز، وتم الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي 8 بوصة المغذي للمدينة وإعادة ضخ المياه.