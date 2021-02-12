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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي «الرواشدية» بالفيوم يشيدون بمبادرة تطوير القرى: «شكرًا يا ريس» (فيديو)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:02 م
مبادرة تطوير القرى
مبادرة تطوير القرى
الفيوم - زينب علاء
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أشاد أهالي قرية الرواشدية التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بجهود الدولة وبالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية، واختيار المركز ضمن المبادرة.

وقال عبدالله جمال من أهالي قرية الرواشدية، في تصريحات لـ«الدستور»: «احنا بنشكر الرئيس السيسي على المبادرة واختياره للمركز ضمن تطوير ١٠٠٠قرية، وهو فعلًا وعد وأوفى عندما نظر للريف المصري والقرى والعزب التابعة لهم، وده محصلش في أي عهد سابق، فهو نظر إلينا نظرة الأب الحنون، احنا عندنا مشكلة الصرف الصحي ومشكلة الكهرباء».

وأشار أهالى القرية إلى أن مشكلة الصرف الصحي والكهرباء والطريق هي أكبر مشاكل القرية، وكل الشكر للرئيس السيسي أنه تدخل لحل جميع المشاكل الخاصة بالقرية واختيارها ضمن التطوير.

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