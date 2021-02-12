«أبوسمنة» يحصل على موافقة وزير الأوقاف لفرش مسجد غنيم بالفيوم

حصل النائب محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة سنورس وطامية بالفيوم، على موافقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لفرش مسجد غنيم بمنشاة الجمال بمركزطامية.جاء ذلك بناءً على عدة طلبات تقدمَ بها النائب لفرش عدة مساجد بالدائرة، يطالبونه بالتدخل بصفته نائب بالبرلمان بمساعدتهم في توفير فرش للمسجد، مشيرة إلى أنه عقب حصوله على الطلب كان عليه أن يكون على قدر المسؤولية، وتقديمة إلى وزير الأوقاف ونحصل على تأشيرة بالموافقة، معربة عن سعادته بالتوفيق في تحقيق مطلب الأهالي وكونه سبب في فرش وإعمار بيت من بيوت الله، وتقديم الخدمات للمواطنين.