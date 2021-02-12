مليون جنيه خسائر كسر خط مياه على طريق «الإسماعيلية - القاهرة»
الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:25 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
كشفت مصادر رسمية، القيمة التقديرية للخسائر المادية لحادث تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء على طريق "الإسماعيلية -القاهرة الصحراوي"، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية علي الطريق.
وقالت المصادر، إن الخسائر بلغت ما يقرب من مليون جنيه لصالح صاحب محطة الوقود بالشروق بطريقة الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، نتيجة تعرض منتجات وهوايات وفتحات تفريغ للتلف.
وأمرت نيابة الإسماعيلية بالتحفظ على مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" لحين ورود تحريات الأموال العامة على ذمة الواقعة.
واستمعت النيابة العامة لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوي" ومشرف مشروع بشركة غاز تك.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أن وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر علي إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء علي أطراف مساحة المحطة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، بناء علي ترشيح شركة غاز تك للموقع، وتم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري، وأثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء أول أمس الأربعاء تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير سبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصه بالصهاريج مما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملت شركة مصر للبترولي شركة غاز تك مسؤولية الواقعة ومسؤوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.
وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية أمس الخميس أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.
وعلي مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.
ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالإسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق، وانتقل اللواء محمود عاشور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي، مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بأفراد الادارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلي حارة واحدة.
وقالت المصادر، إن الخسائر بلغت ما يقرب من مليون جنيه لصالح صاحب محطة الوقود بالشروق بطريقة الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، نتيجة تعرض منتجات وهوايات وفتحات تفريغ للتلف.
وأمرت نيابة الإسماعيلية بالتحفظ على مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" لحين ورود تحريات الأموال العامة على ذمة الواقعة.
واستمعت النيابة العامة لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوي" ومشرف مشروع بشركة غاز تك.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أن وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر علي إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء علي أطراف مساحة المحطة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، بناء علي ترشيح شركة غاز تك للموقع، وتم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري، وأثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء أول أمس الأربعاء تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير سبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصه بالصهاريج مما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملت شركة مصر للبترولي شركة غاز تك مسؤولية الواقعة ومسؤوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.
وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية أمس الخميس أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.
وعلي مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.
ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالإسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق، وانتقل اللواء محمود عاشور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي، مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بأفراد الادارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلي حارة واحدة.