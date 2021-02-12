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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مليون جنيه خسائر كسر خط مياه على طريق «الإسماعيلية - القاهرة»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشفت مصادر رسمية، القيمة التقديرية للخسائر المادية لحادث تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء على طريق "الإسماعيلية -القاهرة الصحراوي"، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية علي الطريق.

وقالت المصادر، إن الخسائر بلغت ما يقرب من مليون جنيه لصالح صاحب محطة الوقود بالشروق بطريقة الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، نتيجة تعرض منتجات وهوايات وفتحات تفريغ للتلف.

وأمرت نيابة الإسماعيلية بالتحفظ على مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" لحين ورود تحريات الأموال العامة على ذمة الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوي" ومشرف مشروع بشركة غاز تك.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أن وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر علي إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء علي أطراف مساحة المحطة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، بناء علي ترشيح شركة غاز تك للموقع، وتم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري، وأثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء أول أمس الأربعاء تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير سبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصه بالصهاريج مما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملت شركة مصر للبترولي شركة غاز تك مسؤولية الواقعة ومسؤوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.

وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية أمس الخميس أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.

وعلي مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالإسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق، وانتقل اللواء محمود عاشور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي، مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بأفراد الادارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلي حارة واحدة.

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