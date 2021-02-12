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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنيا»: فحص وعلاج 1679 حالة ضمن قافلة بـ«الشيخ عبادة»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ان مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة، بمركز ملوي، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية الشيخ عبادة، وذلك خلال يومي 10 و11 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

واضاف وكيل الوزارة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على، 332 حالة جراحة و360 حالة اطفال و275 باطنة و168 قلب و186 جلدية و97 نساء و53 تنظيم اسرة و75 اسنان، وتم عمل 113 تحاليل مختلفة، وعمل78 حالات موجات صوتيه وعمل 9 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 117 متردد وتم خلع اسنان لـ9 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحى لـ 65 متردد، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة

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