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القبلة

انطلاق المؤتمر الدولي عن التصوف ومنظومة القيم الأخلاقية اليوم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:40 ص
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
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تبدأ،اليوم الجمعة، ولمدة يومين فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والعشرون لذكرى الإمام الرائد محمد زكي  إبراهيم مؤسس العشيرة المحمدية، بعنوان" التَّصوف ومنظومة القيم الأخلاقية"  بمشاركة  كبار علماء التَّصوُّف في مصر والعالم الإسلامي، عبر البث المباشر تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسيشارك في المؤتمر عدد من علماء الأزهر، والسودان، وفرنسا، والأردن، والمغرب، وسوريا، حيث يتناول محاور متنوعة منها محور فلسفة الأخلاق عند غير المسلمين، متضمنا الأخلاق والعلم يتحدث فيه الدكتور السماني الشيخ سعد الدين  رئيس جمعية الإمام الأشعري العلمية بالسودان، والأخلاق والفلسفة يتحدث فيه الدكتور محمد صبحي العايدي أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العلوم الإسلامية بالأردن، وأساس الأخلاق في النظريات الغربية يتحدث فيه الدكتور عبدالله الشريف الوزاني أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالمغرب.

كما يناقش المؤتمر محور منظومة القيم الأخلاقية في الإسلام، الذي يشتمل على الأخلاق في القرآن والسنة ويتحدث فيه الدكتور حسام الدين فرفور  أستاذ الفقه وأصوله، ورئيس مجمع الفتح الإسلامي بسوريا، والأخلاق في ممارسات الصحابة رضي الله عنهم ويتحدث فيه الشيخ الدكتور رياض بازو الداعية الإسلامي بلبنان، ومحور الأخلاق عند علماء المسلمين علماء الكلام، وفلاسفة الإسلام يتحدث فيه  الدكتور الطاهر أبو القاسم برايك الأستاذ بجامعة الأغواط، مقدم الطريقة الشاذلية بالأغواط بالجزائر، ومحو الأخلاق في التصوف الإسلامي المفهوم والسلوك، ويتحدث فيه  الدكتور عبدالحميد مدكور الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهر، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بمصر، والأخلاق بين الشرق والغرب، يتحدث فيه الدكتور عبدالله شليفر الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فيما يتناول محور  دور علماء التصوف الإسلامي في صياغة النظرية الأخلاقية الإسلامية، الأخلاق عند صوفية القرون الأولى يتحدث فيه الشيخ الدكتور محمد منصور المهدي شيخ الزاوية العلوية الشاذلية بالدار البيضاء بالمغرب، ومنهج الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم - رضي الله عنه- وترسيخ منظومة القيم الأخلاقية يتحدث فيه الدكتور محمد أبو ليلة الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وأدب الطريق عند الإمام محمد زكي إبراهيم رضي الله عنه يتحدث فيه الدكتور محمد حسن عضو المكتب بأكاديمية أهل الصفة، والعلامة الفرنسي الشيخ عبدالواحد يحيى رضي الله عنه ومنظومة القيم الأخلاقية يتحدث فيه الشيخ الدكتور محمد عبدالسلام شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية- فرنسا.

ويشمل المحور الرابع القيم الأخلاقية والإصلاح، ويتضمن  إمكانيات الإصلاح وصراع القيم: العالمية والوطنية، والعولمة والهوية، ويتحدث فيهم الدكتور يونس جوفروا أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بفرنسا، والحداثة والتراث يتحدث فيها  الدكتور أنس الفقي الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجي.

ومحو المجتمعات الإسلامية، إمكانية الإصلاح في ظل قيم الهيمنة والذي يتحدث فيه الدكتور داود جرييل أستاذ الدراسات الإسلامية بفرنسا، والتصوف وإمكانية الإصلاح، يتحدث فيه  الدكتور علاء جانب الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ومواثيق الشرف المهنية وإمكانية الإصلاح يتحدث فيه  الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والمؤسسات الصوفية والإصلاح يتحدث فيه  الدكتور عامر النجار أستاذ التصوف الإسلامي بجامعة قناة السويس.

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