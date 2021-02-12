اقتصاد بريطانيا يتكبد تراجعًا قياسيًا بـ9.9% في 2020

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا المستجد انكمش 9.9% في 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما 1% في الفترة بين أكتوبر وديسمبر مقابل الربع السابق، ومقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز لنمو 0.5%.ويجعل هذا من المستبعد أن تشهد بريطانيا انكماشا على مدى فصلين متتاليين، وهو التعريف القياسي للركود في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد يتجه للانكماش بقوة في أوائل 2021، بسبب تأثيرات ثالث إغلاق عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.