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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رئيس اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو يستقيل بعد تصريحه عن النساء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:18 ص
رئيس اللجنة المنظمة
رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو "يوشيرو موري
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قدم رئيس اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو "يوشيرو موري"، استقالته من منصبه رسميًا، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن النساء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة أن "موري" حضر اليوم اجتماعًا عاجلًا مشتركًا للجنة التنفيذية ومجلس المستشارين لأوليمبياد طوكيو، حيث تقدم باستقالته.

وكان "موري"، قد صرح الأسبوع الماضي بأن اجتماعاته مع النساء تستغرق وقتًا طويلًا لأنهن "كثيرات الثرثرة"، حيث لاقت هذه التصريحات انتقادات داخل اليابان وفي جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى اعتذار "موري" وتراجعه عن تصريحاته، إلا أنه كان قد رفض الاستقالة من المنصب.

وأضافت الشبكة، أن استقالة "موري"، البالغ من العمر 83 عامًا، جاءت بعد انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب سياسيون في البرلمان بضرورة تقديم استقالته.

وأشارت الشبكة، إلى أن الاستقالة تأتي قبل أقل من ستة أشهر على انطلاق الأوليمبياد التي تأجلت من العام الماضي للحالي بسبب أزمة جائحة كورونا، حيث تدرس اللجنة المنظمة تعيين سابورو كابابوتشي الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الياباني خلفًا لـ"موري"، نقلًا عن وسائل إعلامية محلية.

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